Doveva arrivare entro la fine del mercato, ma alla fine il centrocampista armeno Henrik Mkhitaryan è rimasto l'unico fra gli 11 titolari di Simone Inzaghi con il contratto ancora non rinnovato. È in scadenza 30 giugno 2024 e l'obiettivo del centrocampista resta quello di prolungare per almeno altre due stagioni.