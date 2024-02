Inter, Mkhitaryan: 'Per fortuna il gol. Non sono deluso, rivogliamo la finale'

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato così a Sport Mediaset dopo la vittoria per 1-0 sull'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo creato, ci abbiamo provato contro una squadra fortissima e per fortuna abbiamo segnato. Abbiamo vinto 1-0 e andiamo a Madrid, ma non è ancora così importante, c'è un'altra partita da giocare.



Arnautovic ha detto che volete andare a vincere anche a Madrid.

"Vogliamo continuare al nostro meglio e rifare il percorso dell'anno scorso, speriamo di poter tornare in finale".



Piedi per terra? Sembra quasi deluso...

"Non sono deluso ma felice, abbiamo vinto. Però sono consapevole che avremo ancora un'altra partita da giocare e meno male oggi abbiamo vinto".