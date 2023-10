Non sarà solo Romelu Lukaku il grande ex di Inter-Roma. Nella squadra nerazzurra, infatti, sarà presente anche Henrikh Mkhitaryan. Per l'armeno, scrive La Gazzetta dello Sport, entro la fine dell’anno, andrà in scena un incontro tra il club e i suoi agenti per arrivare al rinnovo di contratto: il 22 nerazzurro dovrebbe dovrebbe firmare fino al 2025.