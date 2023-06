Di seguito, tutte le dichiarazioni di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, al media day della squadra nerazzurra.



STATO FISICO – “Sto bene, proverò a far tutto per giocare alla finale. Spero di rientrare con la squadra ed aiutarla”.



SULLA STAGIONE – “Mai pensato di stare in panchina, bisogna fare il massimo per giocare. All’inizio mi sono infortunato (contro il Lecce ndr) poi ho giocato di più, anche perché mister Inzaghi ha creduto in me”.



SULLA FORZA DEL CITY – “Sappiamo che il City è la squadra più forte d’Europa ma sappiamo che anche noi siamo forti, specialmente a centrocampo con Barella, Brozovic e Calhanoglu. Proveremo a giocar la palla e a tenere il possesso. Sarà un match difficile ma siamo pronti, daremo il massimo”.



SULLA VITTORIA - Voglio vincere perché è la Champions non perché mi manchi nel palmares solo questa. Farò di tutto per giocarla anche perché sono alla fine della mia carriera, seppur proverò a far di tutto per allungarla”.