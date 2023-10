Henrikhha parlato alla vigilia di Inter-Salisburgo, terzo appuntamento del girone di Champions League: le sue parole.- "Non cambia niente, per noi ogni partita è importante. Sappiamo di non aver iniziato bene la Champions in Spagna, però contro il Benfica abbiamo dimostrato altro. Speriamo di fare benissimo domani".- "Primi o no, per noi non cambia niente, non guardiamo alla classifica adesso, perché il campionato è lunghissimo. E poi giochiamo la Champions, non la Serie A. Siamo più carichi che mai"."Mi trovo benissimo qui, sia in città che in squadra, sto facendo del mio meglio per aiutare i miei compagni: faccio il mio lavoro sul campo, e fuori ci pensa il mio procuratore. Però ho voglia di rimanere""Prima di venire dissi a Inzaghi che sarei venuto per aiutare e avrebbe scelto lui. Io faccio sempre tutto per poter giocare e poi deve scegliere l'allenatore: non sono mai stato un giocatore difensivo, ma giocando da mezzala sto facendo di tutto per aiutare la squadra in entrambe le fasi"."Prepareremo la partita di domani sperando che faremo tutto per giocare la nostra partita. Sappiamo che il Salisburgo è una squadra forte, l'abbiamo già incontrata in estate, però giochiamo in casa e vogliamo fare il nostro gioco davanti ai nostri tifosi. Della Roma parleremo prima di quella partita"."Per me non è stata la prima volta, ho sempre giocato da trequartista in carriera ed è un ruolo che mi piace. Se il mister mi schiererà lì farò di tutto per aiutare la squadra, altrimenti farò di tutto per rispettare le sue richieste. Non cambia chi gioca e dove gioca".