Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky dopo la gara contro l'Udinese:



"Ho un po' di dolore, ma la cosa importante sono i tre punti. Abbiamo visto all'andata che con l'Udinese non è facile, siamo stati fortunati e dopo il 3-1 abbiamo capito di avercela fatta. Buon momento? Capisco l'importanza delle partite, faccio di tutto per recuperare e giocare tutte le gare in cui il mister ha bisogno di me. Porto? Ovviamente dobbiamo vincere in casa, conosciamo i loro punti forti e li ho affrontati in amichevole l'anno scorso con la Roma. In Champions non ci sono partite facili. Come dice Al Bano, tenersi per mano e andare lontano".