Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria nel derby contro il Milan:



"L'importante non sono i miei gol, ma che abbiamo vinto. Dobbiamo continuare così, con questi tifosi si può fare tutto. Andiamo avanti tutti insieme. Frattesi? Dobbiamo dare sostegno a tutti, il mister fa delle scelte e non c'entra chi gioca e chi non gioca, andiamo tutti per la seconda stella. Quelli che sono arrivati sanno molto bene cosa vuol dire giocare per l'Inter".