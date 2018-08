L'Inter vuole ripartire subito e rimettersi in corsa per gli obiettivi stagionali dopo il grande flop all'esordio contro il Sassuolo. Nella sfida di domani contro il Torino Luciano Spalletti è pronto a fare grandi cambiamenti nell'11 iniziale rilanciando dal primo minuto anche alcuni dei grandi acquisti estivi. Fra questi c'è Sime Vrsaljko, che insieme a Brozovic e Perisic troverà spazio dal 1' in quella che è già stata ribattezzata la Croatinter.



MODRIC? - Proprio l'acquisto di Sime Vrsaljko è stato l'incipit di quello che può definirsi il grande rimpianto dell'estate nerazzurra. Gli agenti e gli intermediari dell'esterno ex-Atletico Madrid sono gli stessi che hanno prospettato all'Inter la possibilità di arrivare a Luka Modric. La promessa di Florentino Perez di liberarlo a zero non è stata portata a termine, ma la speranza non è tramontata del tutto.



NUOVO ASSALTO - Sì, perchè secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'idea di vedere Luka Modric in nerazzurro non è stata del tutto accantonata nè dall'Inter nè dagli agenti del giocatore. Il mercato del Real Madrid potrebbe esplodere e cambiare le gerarchie tecniche nel corso dei prossimi giorni. Se ne riparlerà a gennaio? Un tentativo sarà fatto e questa volta, soprattutto se l'Inter sarà ancora in corsa per traguardi importanti, potrebbe muoversi direttamente la società. Difficile che Perez cambi le proprie idee e apra all'addio dopo la "litigata" estiva, ma nel calcio e nel mercato tutto è possibile.