Inter-Monza: goal di Lautaro Martinez o autorete di Kyriakopoulos? La decisione della Lega

GETTY

Dopo un primo tempo complicato, i nerazzurri ribaltano la gara con un secondo tempo da prima della classe. È la terza rete quella che però lascia qualche dubbio in termini di assegnazione e in ottica Fantacalcio.ma sulla palla si avventache toglie la palla dalla porta. Passano pochi secondi però e Zufferli indica il centro del campo: la sfera era entrata e a confermarlo è stata la Goal Line Technology.

Quello che resta da chiarire però è– tentativo questo poi diventato vano per l’intervento della squadra arbitrale. Ebbene sul cross in area piccola, è. La rete quindi è stata assegnata dalla Lega Calcio non all’attaccante dell’Inter ma è