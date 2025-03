Inter-Monza, le pagelle di CM: Dumfries inarrestabile, Calhanoglu da impazzire. Prodezza di Keita

GETTY

Tenta l’uscita su Birindelli ma il tocco dell’avversario è preciso. Battuto anche dal destro di Keita, un capolavoro che si infila quasi all’incrocio.Offre tempo e spazio a Keita per pensare alla giocata e metterla all’incrocio.(Dal 1’ s.t.Inzaghi gli chiede di mettere subito in campo fisicità e pressione, il tedesco lo accontenta senza mollare mai un centimetro sull’uomo).Dany Mota gli toglie riferimenti, esce a giocare a largo e trova la libertà che va cercando.

(Dal 1’ s.t.Rientra dopo il lungo stop e si ritrova a dover affrontare più minuti di quelli previsti. Entra subito con l’atteggiamento giusto e sulla sinistra spinge con costanza)Goffo, ma si sa, impiegarlo da braccetto significa chiedergli anche cose che non sono nelle sue corde. Quando torna a fare il centrale si nota la differenza.Più corre più si ricarica, ara la fascia con continui affondi e di testa funge da torre per l’assist ad Arnautovic.Sul secondo gol il Monza trova campo libero per un buco lasciato proprio dal centrocampista. Nel secondo tempo sale di tono.

Piega la spalla e schiaffeggia il pallone con un collo esterno che impone al pallone di accarezza l’erba e infilarsi all’angolino. Il gol che ristabilisce la parità. Sua la transizione che porta Carlos Augusto al cross per lo sfortunato autogol di Kyriakopoulos.Causa scambio ruolo con Acerbi, sul primo gol si ritrova ad agire da braccetto e si perde completamente Birindelli sul gol. Sbaglia tantissimo.(Dal 25’ s.t.(Dal 28’ s.t.: Inzaghi gli chiede sacrificio e lui si applica. Ingresso positivo).

Il primo tempo da esterno non soddisfa, nella ripresa torna a giocare da braccetto ed è li che sale in cattedra, imprimendo un altro ritmo alla sua partita e a quella dell’Inter.Prende il tempo a Izzo e gira di testa sul secondo palo il cross di Barella, ma Turati vola a sventare il pericolo. È bravissimo a rientrare dal fuorigioco sul tiro di Calhanoglu.(Dal 25’ s.t.Sembra il bis di Rotterdam, arriva sul cross di Barella e colpisce, ma di testa spedisce il pallone di poco alto. Con un bellissimo destro a giro sfiora l’incrocio dei pali. Lautaro gli offre un grande assist e lui si coordina in corsa ma colpisce il palo. Insomma, non segna, ma che scossa).

Si stacca dalla marcatura a centro area e senza neanche saltare colpisce di testa su angolo di Calhanoglu, ma il pallone finisce alto. Sì danna l’anima, ci prova in tutti i modi e alla fine lo zampino ce lo mette: si avvita di testa su cross di Carlos Augusto e fa incartare Kyriakopoulos, che se la butta in porta da solo.Primo tempo troppo compassato, va sotto di due ma la ribalta. Anche con i cambi, ma più in generale rientrando in campo nel secondo tempo con un atteggiamento diverso.MonzaTorna a casa con tre reti subite, su cui però non può niente. Invece un paio di interventi sono di assoluto livello e per una questione di millimetri non compie un miracolo clamoroso, che avrebbe annullato il 3-2 nerazzurro.

Nel primo tempo riesce a gestire meglio anche perché l’Inter attacca meno, ma quando i nerazzurri alzano il ritmo la sua partita cambia drasticamente.Prende in consegna Arnautovic e sul gol dell’austriaco viene travolto senza scampo.Sulla destra l’Inter è un fiume in piena che travolge tutto e tutti.Scambia con Dany Mota e prosegue nella sua cavalcata per chiudere il triangolo e battere Martinez con un preciso diagonale all’angolino.

Gioca con personalità, non si tira indietro. Attento anche sui calci piazzati.Ordinato, forse fin troppo, perché resta troppo legato ai suoi compiti e alla fine appiattisce la prestazione.Finché assistito dalle energie si muove con la sua consueta tecnica e riesce anche ad attaccare gli spazi. Poi cala.Entra nel momento peggiore dei suoi e non si vede mai).Soffre tantissimo e alla fine si rende anche protagonista di uno sfortunato autogol.Riceve da Dany Mota e porta palla, capisce che c’è un buco centrale, si infila e calcia sul secondo palo realizzando una meravigliosa prodezza.

Attaccante di manovra, va a trovarsi spazio sulla trequarti e smista gioco, compreso l’assist per Birindelli.Presenza scenica, ma non tiene un pallone).Aveva chiesto leggerezza e l’ha ottenuta. Anzi, mette paura al’Inter con il doppio vantaggio, poi la squadra si abbassa troppo e subisce la rimonta.