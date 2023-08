Serata abbastanza tranquilla. Respinge così così un cross di Ciurria e per poco Kyriakopoulos non ne approfitta.Palla al piede, si rende protagonista di giocate imprecise e potenzialmente autolesive. Ordinato, invece, in fase difensiva. Avvia l’azione del 2-0.(Dal 38’ s.t.: Recupera il pallone mal giocato da Pessina e fa partire l’1-0. Prima su Maric, poi su Mota, sempre impeccabile.Sempre puntuale negli interventi e bravo negli uno contro uno.Dumfries 7: Suo l’assist che trova libero Lautaro a centro area per l’1-0. A suo agio sulla fascia, con la gamba che va che è una bellezza.(Dal 21’ s.t.: Entra con buon piglio, puntando l’avversario tutte le volte che può.: Delizioso l’esterno con cui manda al cross Dumfries per il vantaggio nerazzurro. Stravince il duello di metà campo contro Pessina.: Caprari lo segue come un’ombra e un po’ lo limita. Vede un gran corridoio per Lautaro, ma il pallone è lungo di un niente e l’argentino non ci arriva. Determinante l’intervento in scivolata sul tiro a botta sicura di Kyriakopoulos.: Gli arriva una palla sporca in area di rigore e di mancino non trova la porta. Generosissimo lavoro in copertura e solita intelligenza e qualità nel giocare palla. Avvia il 2-0 servendo Arnautovic.: Attento alle avanzate di Ciurria e Colpani. Arriva alla conclusione su scarico di Mkhitaryan ma il diagonale è più forte che preciso ed esce di poco a lato. Bellissima la frustata di esterno sinistro, dai 25 metri, con il pallone che non finisce troppo lontano dall’incrocio dei pali.(Dal 21’ s.t.: Giocate semplici, esordio tranquillo. Va anche vicino al gol con un bel colpo di testa).: La prima palla toccata dopo pochi minuti è un’apertura in bellissimo stile per Dumfries, che strappa i primi applausi convinti di San Siro. Sradica palla a Kyriakopoulos e avvia un ottimo contropiede mandando Mkhitaryan a correre nello spazio. Si scalda e anche la curva lo gasa con un coro: prende palla a centrocampo, semina il panico con un scatto e l’Inter per poco non trova il raddoppio.(Dal 21’ s.t.: Alla prima vera palla giocata, punta l’avversario, lo confonde con un doppio passo e serve l’assist decisivo per Lautaro. Non male come esordio. Bello anche il colpo di tacco per l’inserimento di Barella).: Sente odore di sangue e si fionda in area ad impattare il cross di Dumfries: quasi una carezza, con il destro, per spedire il pallone sul palo lontano. Spunta alle spalle di Caldirola e chiude il match con la doppietta personale.(Dal 34’ s.t.: Inizia con il piede giusto e conquista i primi tre punti con bel gioco e personalità.: Si distende in tuffo sulla conclusione velenosa di Lautaro, ma non basta per evitare l’1-0. Incolpevole anche sul raddoppio di Lautaro.Probabilmente anche lui avrebbe potuto fare qualcosa in più su Lautaro. Stende D’Ambrosio con un fallo da giallo, ma l’arbitro lo grazia. Con esperienza e concentrazione ferma Thuram in un uno contro uno che avrebbe potuto creare non pochi problemi ai suoi.(Dal 25’ s.t.: Bruciato nell’uno contro uno da Arnautovic, che poi serve l’assist del 2-0 per Lautaro.Assente ingiustificato, perde la marcatura di Lautaro e l’argentino non perdona.Spesso in ritardo, come in occasione del raddoppio nerazzurro.: Parte largo a destra, ma non incide. Con l’uscita di Colpani, Palladino lo sposta sottopunta, ma senza avere risultati migliori.: Sempre un po’ nella terra di nessuno, a giocare palloni piuttosto banali.(Dal 25’ s.t.: Poca corsa, nonostante la freschezza).: Consegna palla a de Vrij e da lì parte l’azione che porta all’1-0 firmato Lautaro. Perde il duello con Barella.Dal suo lato imperversa Dumfries. Gli capita la grande occasione dall’interno dell’area di rigore, ma Calhanoglu gli nega la gioia con un bell’intervento.(Dal 41’ s.t. V.: Senza timore, a testa alta. Pulisce tanti palloni e costringe Mkhitaryan agli straordinari per riuscire a stargli dietro. Esaurisce presto le energie e Palladino lo richiama in panchina.(Dal 15’ s.t.: Si affaccia in area avversaria pochi minuti dopo il suo ingresso, ma la conclusione di destro non impensierisce Sommer.: È lui che va a disturbare Calhanoglu in prima battuta. Riesca a trovare un pertugio tra le maglie nerazzurre e serve un pallone molto interessante verso centro area, ma nessun suo compagno si fa trovare pronto all’appuntamento. La sua partita è tutta qui.: De Vrij non gli fa trascorrere una bella serata. Ne becca poche.(Dal 15’ s.t.: Perde subito un movimento di Darmian che va a creare pericoli. Emula Maric in tutto e per tutto).: Il Monza non è brillante come al solito e soffre l’Inter dall’inizio alla fine.