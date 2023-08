Inter-Monza (sabato 19 agosto con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A.

Simone Inzaghi sceglie Thuram come partner di Lautaro in attacco, mentre Cuadrado e Frattesi dovrebbero partire dalla panchina.

Dall'altra parte Palladino schiera dall'inizio i due ex nerazzurri D'Ambrosio e Gagliardini.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino.