Inter-Monza (sabato 15 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Tra le due sfide col Benfica ai quarti di finale in Champions League, Simone Inzaghi deve tornare all'appuntamento con i tre punti a San Siro. Skriniar ancora indisponibile, così come dall'altra parte Ranocchia.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Asllani, Gosens; Correa, Dzeko.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna.