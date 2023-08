Laparte questa sera anche per. A partire dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi daranno il via alla caccia per la seconda stella tanto sognata nelle ultime due stagioni e con un Lautaro Martinez confermato e promosso capitano. A Milano arriveranno per il primo derby lombardo i brianzoli di Raffaele Palladino che questa volta, partendo in panchina dal 1° turno, sognano l'Europa con maggior convinzione e con qualche ex-nerazzurro (Gagliardini e D'Ambrosio) in più in rosa.Il fischio d'inizio di Inter-Monza potrebbe però subire un ritardo. Il club brianzolo è rimasto a lungo bloccato lungo l'autostrada Cormano-Sesto San Giovanni per un incidente e non è ancora arrivato allo stadio. L'incidente è stato risolto, ma il fischio d'inizio potrebbe essere rinviato.Nella scorsa stagione il Monza è stata una delle sole due squadre, insieme alla Juventus, contro cui l’Inter non è riuscita a vincere nemmeno una partita in Serie A. L’Inter è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale; (8V, 2N); l’ultima sconfitta risale al 2012 con Andrea Stramaccioni in panchina (1-3 contro la Roma).Nelle ultime tre stagioni tra Serie A e Serie B il Monza non ha mai vinto all’esordio stagionale in campionato. Nel 2023 solo Napoli (26) e Lazio (23) hanno guadagnato più punti in trasferta del Monza (22 in 12 match) in Serie A.Marcus Thuram ha preso parte a 19 gol nella Bundesliga 2022/23 (13 reti + 6 assist), record per lui in una singola stagione nel massimo campionato tedesco. Davide Frattesi (24) è il secondo centrocampista che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta nella Serie A 2022/23, dietro solo a Teun Koopmeiners (27). Danilo D’Ambrosio, ora al Monza, è l’unico difensore ad aver preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2012/13).(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi(3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani; Caprari, Maric. All. Palladino