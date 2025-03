Inter-Monza pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Lautaro 1° Marcatore

4.00 4.50 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Inter-Monza: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio l'Inter vincerà agevolmente il match contro il Monza. Anche in caso di turnover vedo i nerazurri nettamente favoriti contro un Monza in caduta libera. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

L'Inter, domani sera alle ore 20:45, sfiderà il Monza in occasione del 28° turno di Serie A. Prima di rivelare il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alla maggiorata proposta dai nostri esperti per questa sfida.Ecco invece le quote di Inter-Monza di diversi operatori:L’Inter è reduce dal successo contro il Feyenoord oltre che al pareggio contro il Napoli in campionato. Il Monza invece è reduce dalla sconfitta contro il Torino.La squadra di Inzaghi punta a mantenere la vetta della classifica e, per riuscirci, dovrà rispettare i pronostici dei bookies alla vigilia che vedono l'Inter come favorita. Di fronte troverà la formazione di Nesta, determinata a conquistare dei punti per dare una scossa alla propria classifica e continuare a lottare per la salvezza.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 28esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Inter-Monza? Il parere dei bookies

A San Siro si affrontano il miglior attacco contro una delle peggiori difese del campionato. L'Inter è nettamente favorita, e i bookmaker prevedono un possibile 2-0 in favore dei nerazzurri. La quota più alta per questo risultato è offerta da Quigioco a 5.80, seguita da Sisal e Betsson, entrambe a 5.75.

● ● ●

Inter-Monza: i precedenti

Inter-Monza: le probabili formazioni

Sono solo 12 i precedenti tra Inter e Monza. La squadra di Inzaghi ha vinto 7 volte, contro le 2 vittorie del Monza e i 3 pareggi. L'ultima sfida, giocata a settembre, si è conclusa in pareggio con il risultato di 1-1, con le reti di Mota per i brianzoli e di Dumfries per i nerazzurri.

Ecco le probabili scelte di Inzaghi e Nesta in vista della sfida valida per il 28° turno di campionato:

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Calhanoglu, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dumfries; Lautaro, Correa.

MONZA (3-5-2): Turati; Palacios, Lekovic, Izzo; Pereira, Urbanski, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Mota; Ganvoula.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Inter-Monza verrà trasmessa sabato 8 marzo alle ore 20:45 in diretta su DAZN e Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, tramite una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari, la partita sarà visibile sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky.