Possibile che Alvaro, attaccante spagnolo dell', si avvicini e si allontani dall'Inter nel giro di poche ore? Certo, se si parla delle conseguenze della pubblicazione della lista dei convocati di Diego Pablo, allenatore dei Colchoneros, per la. Essendo l'impegnata in Giappone, tecnicamenteMorata, contratto in scadenza nel 2024, ha una. L'Inter, su precisa richiesta di Simone Inzaghi, ha provato a lavorare ai fianchi dell'Atletico, ma 15 milioni non bastano e il dossier relativo all'ex Juve è stato momentaneamente accantonato in favore della punta statunitense dell'ArsenalDal canto suo,e l'esperienza maturata nel corso delle due esperienze a Torino nel corso degli anni '10 del nuovo Millennio., ora sui piatti della bilancia rimangono appunto una nuova avventura in Serie A e una permanenza a Madrid per l'ultimo anno di contratto, prima di un addio a zero da consumarsi nell'estate del 2024. Opzione, questa, che dopo la convocazione per la Corea del Sud prende contorni sempre più definiti, in attesa di accelerazioni dal Belpaese. Inter e Roma prendono nota...