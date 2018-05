Intercettato in esclusiva da calciomercato.com sotto gli uffici della Saras, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti ha mostrato tutta la propria soddisfazione saper la Champions raggiunta e chiarito come saranno necessari rinforzi per onorare al meglio l'impegno.



Quanta soddisfazione c'è per questa Champions?

“È stato un finale thrilling e per questo ha fatto ancora più piacere. Adesso si inizierà a pensare a quello che sarà un impegno importante, entreremo nei gironi non certamente da favoriti e quindi ci sarà da rafforzare la squadra senza dubbio”



Ha studiato Lautaro?

“Ne ho sentito parlare sempre in maniera molto positiva, sembra sia molto forte e quindi speriamo”



Servono nomi importanti?

“Dipenderà da cosa potrà fare la società. Se potrà muoversi sarà importante andare a trovare qualcosa che sia un riferimento per tutta la squadra”.



L’Inter potrà ridurre il gap con le altre e lottare per lo scudetto?

“Certamente si, dipende da noi, ma credo che sia una cosa possibile”