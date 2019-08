Massimo Moratti, ex proprietario dell'Inter, parla con alcuni tifosi nerazzurri in piazza XX Settembre al termine di una cena con degli amici. Nel video, pubblicato dalla Gazzetta di Modena, l'ex patron nerazzurro ha detto la sua sul nuovo corso interista: "Conte è bravo, lo si vede: la squadra gioca in una maniera diversa. I giocatori giocano diversamente, non in orizzontale come l'anno scorso. Icardi? Non lo so neanche io, me lo chiedevano prima. Per me è più forte di Lukaku, io lo conosco ed è un bravissimo ragazzo che si è sempre comportato da professionista. ​



Pesa la moglie?

"Ma no, ma non puoi inventarti nulla sulla moglie. Si sono incartati: hanno voluto fare i duri, non sapevano più come giustificarlo e hanno continuato su questa storia".