Massimo Moratti è stato dimesso dall'ospedale Galeazzi per fare rientro a casa. Martedì, l'ex presidente dell'Inter si è sottoposto a un intervento di angioplastica per la manutenzione di uno stent, rimasto in osservazione fino a ieri sera, i medici hanno poi deciso di dimetterlo, soddisfatti dal decorso post operatorio.