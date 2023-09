Intervistato dal QS, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby. Ecco cosa ha detto sulla stracittadina e sui nerazzurri: "Qui parlo solo da tifoso. Allo stadio vado poco, vedo tutto in tv. Mi piace come fa giocare la squadra. Se inserisce Frattesi nel derby giuro che mi piace ancora di più".[...]Una stracittadina così è da brividi. Spero la decida Thuram, è un attaccante moderno e ha già conquistato noi tifosi".



Poi su Lukaku: "Eh, non me ne parli. Da esterno, ci sono rimasto male. Ha ripagato nel modo peggiore il club, i compagni, i fans".