Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Moratti parla del primo incontro con Mourinho, avvenuto in una sua residenza francese.



“La prima volta Mou arrivò sotto casa mia in incognito, pareva un film di spionaggio... Camminava radente i muri... Quando aprì la porta, finalmente convinto d’aver superato ogni rischio e di essere al sicuro, la colf si mise a urlare: ”Joséééééééééé!!!! Joséééééééééé!!!! Joséééééééééé!!!!”. Credo che l’eco risuonò per metà Parigi... Quella donna era portoghese, e mai avrebbe immaginato di trovarsi davanti uno dei beniamini nazionali...». E Mou? «Era imbarazzato, continuava a fissarmi.». E lei? «Io ridevo, divertito come non mai”.