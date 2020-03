Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Tutti abbiamo cercato di dare il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi, è stato un miracolo perché è stato talmente bello da essere tale. Quando siamo arrivati a Madrid, siamo entrati allo stadio pensando che avessimo già vinto: era tale la fiducia nella squadra che sapevamo fosse una festa. Forse per il fatto che avevamo sofferto tanto col Barcellona".