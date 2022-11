Massimo Moratti, ex presdiente dell'Inter, ha concesso un'intervista ai giornalisti di TL su Youtube per parlare a tutto tondo del mondo nerazzurro.



INZAGHI - "Mi sembra che l'Inter stia bene, c'è qualche acciacco stagionale ma sta bene... Penso però che questo riposo possa aiutare tutte le squadre, da gennaio sarà un nuovo campionato. Non credo che ci sia bisogno di grandi acquisti ma si stanno dando comunque da fare, vediamo".



LUKAKU - "Ci siamo quasi dimenticati che l'Inter deve fare a meno del giocatore sul quale aveva basato tutto; una grande fregatura, perché praticamente non ha mai giocato".



INZAGHI - "Se avrei esonerato Inzaghi? Non posso dirlo. A parte il discorso umano che pesa moltissimo in questi casi, poi bisogna avere l'alternativa pronta. Bisogna comunque essere all'interno del meccanismo, all'esterno ragioni più da tifoso e ti può venire voglia di farlo. Lui mi piace, tra l'altro l'Inter gioca anche bene".



ZHANG - "Sì, la sensazione è quella che Zhang voglia resistere e come obiettivo è il migliore. Qualsiasi cambiamento è uno shock grossissimo per la società, più rimangono gli stessi e meglio è. Spero sia serio questo modo di pensare".