Intervenuto ai microfoni di fanpage, Massimo Moratti racconta un simpatico aneddoto legato a José Mourinho.



30 maggio 2008, Parigi, ristorante Le Tour d’Argent. La prima uscita semi-pubblica con Mourinho.

"Ricordo che Mourinho aveva una gran paura di mangiare il salmone e questo mi ha fatto ridere. Aveva il rigetto per il salmone, come fosse la kryptonite per Nembo Kid. Quell'incontro fu molto simpatico. Era la conferma del primo contatto, avuto la settimana precedente, nel quale mi aveva spiegato il suo progetto. Fino a quell'incontro non gli avevo detto di sì".