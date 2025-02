Inter, Moratti: "Ronaldo il più forte, ecco come andò con Cuper. Mi innamorai di un giocatore e andai a prenderlo"

Getty Images

Massimoha parlato a SportWeek della sua ex creatura,, in vista della sempre sentita partita in casa della. Queste alcune delle sue dichiarazioni."Zanetti solo un rimpiazzo all'inizio? No,Avevo ricevuto delle cassette da Giovanni, il procuratore, per vedere. Fui folgorato da quel laterale destro,Arrivato lì, Luisito mi chiese se ero proprio sicuro: gli chiesi un’ora, svegliai mio figlio Mao e guardammo un po’ di altri video.

- "Il giocatore a cui sono rimasto più affezionato oltre Zanetti? PaulEra un tesoro, peccato che fu proprio la moglie a insistere perché tornasse in patria. Il più forte?. Con noi ha vissuto, peccato quel crack al ginocchio”.Moratti si trovò a dover scegliere poi tra il Fenomeno ee scelse l’allenatore argentino: “Gli dissi che tantoche faceva tanto casino e magari poi sarebbe andato via Cuper.

Nelle ultime settimane, l'ex presidente dell'Inter è stato coinvolto, suo malgrado, in unache gli ha soffiato diverse centinaia di migliaia di euro. Fortunatamente, il bonifico che Moratti aveva destinato ai truffatori, che si erano finti il ministro della Difesa, Guido, è stato ritrovato e vanificato.