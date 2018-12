Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, si esprime a proposito della sentenza della cassazione, che ha confermato come lo scudetto del 2006 appartenga ai nerzzurri. Infine una battuta anche su Interspac, gruppo vip che riunisce una serie di personaggi con l'obiettivo di immettere capitali nella società.



“Penso se lo aspettasse anche Andrea Agnelli, è qualcosa di logico e farà piacere agli interisti. Non lo ricordavo neanche più… E’ stato un bene fare ulteriore chiarezza. Una conseguenza di ciò che era successo. Il fatto che sia arrivata nel giorno dell’ufficialità di Marotta spero gli porti fortuna per fare bene. L’eliminazione? Ora bisogna rimettere insieme i pezzi, soprattutto è una questione psicologica. Spalletti rimetta insieme i pezzi perché quarto posto, Europa League e Coppa Italia sono obiettivi importanti.Interspac? Mi sembra una bella cosa, una prova di passione. Novità interessante con nomi credibili, credo faccia piacere a Zhang e sarebbe utile per la società. Se mi hanno contattato? Me ne hanno parlato…”.