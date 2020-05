Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter che oggi compie 75 anni, ha rilasciato un'intervista a La Stampa: "A Milano abbiamo pagato una certa disorganizzazione, come se la Regione volesse distinguersi da Roma, ma poi il virus ci ha messo in guai seri”.



SUL CAMPIONATO - “Io lo finirei qui. È pericoloso continuare, il filo dell’equilibrio è sottilissimo. Devono sedersi attorno a un tavolo e iniziare a pensare alla prossima stagione. Tentare di andare avanti mi sembra completamente inutile".