Pronti, partenza, fine. La Superlega era un'idea e tale e rimasta, perché si è sgretolata in 48 ore dal comunicato di lancio. Un finale rapidissimo, che Massimo Moratti aveva però previsto. L'ex presidente nerazzurro ha parlato a la Repubblica, esprimendo tutto il proprio scetticismo su un'iniziativa che a suo modo di vedere non aveva i principi per potersi auto-sostenere e andare avanti. Queste le parole dell'ex numero uno dell'Inter.



IL PENSIERO DI MORATTI - "Ormai le squadre sono uscite tutte. E’ stato un tentativo malfatto e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo, oltre che nella valutazione delle reazioni. Di per sé era una cosa fallita in partenza".



STILETTATA A ZHANG E AGNELLI - Parole che determinano un certo distacco intellettuale, tra le sue idee e quelle dell'attuale presidente dell'Inter, Steven Zhang, che invece si era buttato anima e corpo nel progetto guidato da Andrea Agnelli, prima di fare ritirata con un comunicato ufficiale. Moratti non usa mezzi termini: “Di per sé era una cosa fallita in partenza”, una stilettata ben mirata verso chi, invece, aveva creduto nella rivoluzione senza averne le giuste armi.