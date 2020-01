L'Inter si è mossa con decisione per Victor Moses e nel corso della prossima settimana l'esterno attualmente al Fenerbahce ma in prestito dal Chelsea potrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, così come per Spinazzola, il cui acquisto dalla Roma è saltato nello scambio con Politano per 'difficoltà' nei test atletici, anche per l'esterno nigeriano (ma con passaporto inglese) saranno fondamentali i test atletici per il via libera all'acquisto.



Moses, infatti, arriva da un periodo di inattività con la maglia del Fenerbahce in seguito a due seri infortuni al flessore della gamba destra. I club coinvolti sono tre e non sarà semplice convincere il club turco a liberarlo con la possibilità di rivederselo tornare indietro e lo stesso discorso vale per il Chelsea. Per questo le diplomazie sono al lavoro e potrebbero acconsentire a dei test fisici preventivi a qualunque trattativa.