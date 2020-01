Victor Moses è pronto per l'Inter. Come scrive il Corriere dello Sport, il nigeriano, non ancora ufficializzato perché manca un documento del Chelsea, che deve prima risolvere il prestito col Fenerbahce, ha parlato con Conte nella giornata di ieri, spiegando di essere in piena forma: dopo il ko muscolare di dicembre, si allena regolarmente da 3 settimane.