L'Inter ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Victor Moses. Secondo Sky Sport, oltre a saltare la semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì contro il Napoli e il prossimo impegno di campionato, al momento Moses è in forte dubbio anche per il match contro il Getafe, il programma il 12 marzo a San Siro e valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il giocatore ha accusato un risentimento muscolare alla coscia.