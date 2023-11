Potrebbe non essere scontata la permanenza alla Fiorentina di Christian Kouamé. Secondo quanto scrive fcinternews.it il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia ma non in viola. Nelle scorse settimane, infatti, sarebbe andato in scena un incontro fra Michelangelo Minieri, agente del ragazzo, e i vertici dell'Inter per parlare proprio dell'ivoriano, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, seppur con un'opzione di rinnovo. Possibile colpo low cost?