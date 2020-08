L'ex tecnico dell'Inter e attuale allenatore del Tottenham José Mourinho, , intervistato da Dazn per parlare della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, ha parlato dell'ultima finale di Champions disputata e vinta proprio controi il Bayern: "Oh, è stato tanto tempo fa. Penso che Thomas Müller sia l'unico superstite del Bayern di quella gara.... Comunque, allora avevamo questa sensazione di invincibilità. Abbiamo avuto un percorso incredibile, molto simile a quello del Bayern in questa stagione. Segnano molti gol, giocano un calcio molto intenso, anche perché la Bundesliga è stato il primo campionato europeo a ripartire e questo è stato importante per preparare bene la fase finale di Lisbona. Un ricordo? Avevamo delle scatole nel nostro hotel con dentro le magliette celebrative, le ho prese a calci: odio questa roba di marketing. Sono sicuro che anche Bayern e Psg hanno questo tipo di divise, mi auguro che né l'allenatore né i giocatori le vedano prima della finale".