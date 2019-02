I rumors che legano il futuro di José Mourinho al ritorno all'Inter si arricchiscono di un ulteriore dettaglio. Il tecnico portoghese, come riportato da Tuttosport, mercoledì sera era a Milano dove ha cenato insieme al suo agente Jorge Mendes soggiornando in uno degli alberghi più lussuosi della città. Niente incroci con l'Inter, nessun contatto diretto, ma una presenza ingombrante che non spegne, anzi accende ancor di più, le voci sul futuro della panchina nerazzurra.