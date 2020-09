José Mourinho, allenatore del Tottenham, trattiene Tanguy Ndombele, obiettivo dell'Inter, a segno nella sfida di Europa League con la Lokomotiv Plovdiv: "Tanguy è in un processo di evoluzione. La scorsa stagione non lo era. Era bloccato in una situazione in cui non riuscivo a vedere l'evoluzione. Ora è in un momento in cui si sta allenando molto, molto bene. Oggi ci ha dato quello che ci serviva negli ultimi 30 minuti. Adesso credo in Tanguy. Non ho mai dubitato delle sue capacità ma la scorsa stagione ho dubitato del suo impegno e della sua motivazione. Ora penso che Tanguy possa fare bene per noi".