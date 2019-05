Jose Mourinho explains how Inter beat Barcelona in the 2010 Champions League semi-finals | Masterclasshttps://t.co/clQ6DDZ0di — The Coaches’ Voice (@CoachesVoice) 5 maggio 2019

San Siro, 20 aprile 2010,. Uno dei capolavori tattici di Joseche, ai microfoni di "The Coaches Voices" racconta, in una vera e propria lezione, la leggendaria, almeno per i tifosi nerazzurri, semifinale vinta dalla suacontro ilTanti gli aneddoti svelati dal portoghese, che sale in cattedra eCoinvolti Zanetti, Cambiasso, Pandev, Motta: una vera e propria gabbia per limitare l'argentino."Giochiamo con Julio Cesar in porta, i quattro difensori erano Maicon, Samuel, Lucio e Zanetti. Durante la partita ci posizionavamo diversamente in base ai movimenti dei giocatori del Barcellona, analizzando le nostre difficoltà e opportunità per far male ai nostri avversari. Era una semifinale, quindi significava giocare due partite. La prima era in casa e ovviamente sapevamo che la seconda in casa del Barcellona sarebbe stata più complicata. A centrocampo avevamo Motta, Sneijder e Cambiasso, Eto’o, Pandev e Diego Milito in attacco. In alcuni momenti della partita abbiamo portato Pandev più indietro, al centro, al fianco di Motta e Cambiasso, mentre Eto’o si accentrava, giocando più vicino a Milito per occupare la zona centrale con una specie di rombo e dare l’opportunità a Eto’o di stare più vicino alla punta. Il Barcellona era solito giocare con quattro difensori, davanti a loro c’erano Buequets, Xavi e Keita, Iniesta non è partito titolare.. Ed è stato con lui che abbiamo iniziato ad analizzare e provare ad anticipare i problemi che ci poteva creare. Loro avevano Ibrahimovic come numero 9 fisso tra i due centrali. Messi partiva da destra ma ovviamente aveva la libertà di giocare in diverse zone del campo. Dani Alves aveva il ruolo di attaccare continuamente sulla destra, e tentare di creare una situazione di superiorità numerica. La nostra decisione fu che quando si veniva a creare questa situazione, Messi entrava tra le linee e Dani Alves avanzava, Zanetti seguiva Messi in ogni suo spostamento. Così Dani Alves poteva facilmente sfondare, così Pandev lo seguiva diventando un laterale di sinistra aggiunto. Come potevamo risolvere questa situazione? La soluzione per noi era molto chiara. Messi non poteva rimanere solo quando si spostava tra le linee e i giocatori in quella zona di campo dovevano seguirlo e controllare sempre quella zona comunicando costantemente con il terzino sinistroLo stesso se succedeva nell’altra zona di campo dove lo seguivano Motta e Sneijder per un po’. Il nostro stile difensivo si basava in questo assunto posizionale. Probabilmente l’unico problema posizionale che avevamo, oltre a questo, era che dovevamo rimanere compatti e non lasciare spazi. Loro muovevano il pallone senza creare pericoli e noi dovevamo essere preparati e forti mentalmente per fare questo.“Ovviamente, la chiave della nostra strategia per batterli si incentrava soprattutto nel momento in cui recuperavamo palla e nella seguente transizione. In fase difensiva restavamo molto compatti, arretrando molto la posizione di Pandev ed Eto’o, contrastando le loro discese sulle fasce di Maxwell e Dani Alves.uno che è fortissimo in possesso palla ma non altrettanto quando è chiamato a difendere. Dall’altra parte c’era Dani Alves, uno che andava sempre in profondità per attaccare lo spazio eventuale lasciato dal nostro esterno, preoccupato di raddoppiare più centralmente su Messi.. Loro nel campionato spagnolo non erano abituati a dover recuperare negli spazi in fase difensiva, e noi siamo stati molto veloci a colpirli proprio lì.Sembra assurdo dire questa cosa quando abbiamo avuto il 30% di possesso palla contro il 70% dei nostri avversari, maLoro erano molto ben allenati nel ricercare subito di riconquistare palla una volta persa, ma noi abbiamo avuto la giusta mentalità per contrattaccare in maniera veloce. Sapevo che Maicon sarebbe arrivato in area avversaria molte volte, ma come lui anche Pandev, Senijder ed Eto’o.”