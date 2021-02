Il dopoè la priorità di casa, per quanto riguarda il mercato. Male all'andata con la, bene al ritorno lo sloveno: ma questa alternanza di prestazioni, associata alla carta d'identità, spinge il club nerazzurro a guardarsi attorno per quanto riguarda la sua eredità. Il preferito dalla dirigenza è Juan, estremo difensore dell', corteggiato da tempo: lo stand-by su rinnovi e mercato, però, rischia di complicare tutto.: altra stagione ad alti livelli, la sua, con la maglia friulana e sicuramente ha la maturità giusta per misurarsi in un grande club come l'I problemi societari e la cessione all'orizzonte, però, sono sicuramente un ostacolo posizionato su una strada che sembrava già segnata: la storia lo insegna, quando cambia una proprietà cambiano tante cose, anche le strategie di mercato, contatti, rapporti. E il rischio di veder svanire un affare è concreto.- Inoltre, su Musso, ora non c'è solo l'Inter. L'argentino piace, e anche tanto, alla Roma, che ha lo stesso problema interista: il portiere. No, la proprietà l'ha cambiata da poco...è sul mercato,tratta il rinnovo, ma la voglia di un nuovo numero uno è forte. Musso costa tanto, i Friedkin e Tiago Pinto osservano: se le pretese dell'Udinese, che lo valutano intorno ai 30 milioni, dovessero scendere, farebbero un tentativo. Altrimenti virerebbero su Silvestri, che costa meno. Quello che verrà, comunque, sarà il mercato dei portieri, tra rinnovi e acquisti. E l'Inter rischia di dover aspettare troppo.