The King. Radja Nainggolan con lo stesso cappellino di Mauro Icardi. Il centrocampista belga dell'Inter, nel sopralluogo in campo prima dell'anticipo di campionato questa sera a Cagliari, ha indossato il cappellino con l'immagine di un leone. Proprio come quello che l'attaccante argentino aveva sfoderato in tribuna a San Siro durante la partita vinta con la Sampdoria lo scorso 17 febbraio.