Così il ds del Cagliari Carta ha parlato oggi del possibile arrivo di Radja Nainggolan nel mercato invernale: " Non dipende da me, ma la nostra volontà e quella del ragazzo è chiara: a gennaio dovranno esserci nuovamente le condizioni accessibili per il Cagliari, perché l'obiettivo deve essere la sostenibilità del Cagliari anche tra 10 anni".