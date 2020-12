Radja Nainggolan e il Cagliari, un tormentone pronto a tornare di moda nel corso del mercato invernale. Il centrocampista dell'Inter, che non trova spazio con Antonio Conte, vuole ritornare in Sardegna, con Di Francesco che tornerebbe volentieri a lavorare con il Ninja dopo gli anni di Roma. In estate non è stata trovata la giusta quadratura, con i nerazzurri che volevano cedere il classe '88 a titolo definitivo. Ma a gennaio le cose possono cambiare.



A GENNAIO... - Lo dice il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, a Radio Sportiva: "​In estate non c'erano le condizioni di riportare Nainggolan come non ci sono ora, ma a gennaio manca un mese...". Una piccola possibilità, quindi, di riportare in rossoblù Nainggolan può esserci.