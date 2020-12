Giornata di visite mediche, a Roma, per Radja Nainggolan, in vista del suo ritorno al Cagliari. Ieri ad Appiano, nel vertice fra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter, con il presidente Zhang in collegamento dalla Cina, è arrivato il via libera da parte della proprietà. Il 32enne centrocampista belga, che non è mai rientrato nei piani dell'allenatore dei nerazzurri, si appresta quindi a tornare in rossoblù, con la formula del prestito secco fino a giugno 2021. Poi, a fine stagione, si riparlerà del suo futuro, visto che Nainggolan è legato all'Inter con un contratto fino al 2022.