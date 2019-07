La notizia di mercato ha del clamoroso, ma neanche troppo se il protagonista è Radja Nainggolan, calciatore fortissimo e uomo legato a valori veri. Perché il fatto che ogni tanto la sua traiettoria di vita segua parabole impreviste non significa affatto che il belga sia un superficiale. Al contrario. L’Inter vuole venderlo, lo ha comunicato al ragazzo e al suo entourage. Per lui ad Appiano Gentile non c’è più spazio, anche se al contrario di Icardi è partito con la squadra per la tournée cinese, dove non si sta risparmiando e dove sta faticando molto per ritrovare la forma migliore.



RITORNO A CASA - Si apre gradualmente una possibilità di mercato. L’ex Roma non vuole sentirsi “sopportato”, non ha mai gradito posti dove non può sentirsi a casa. È per questo che non chiude le parta a una cessione, fosse anche in prestito, formula su cui da settimane riflette l'Inter a causa del suo alto costo a bilancio, ma solo ed esclusivamente per tornare in una piazza che ha un posto speciale nel suo cuore: Cagliari. I nerazzurri risparmierebbero così i 9 milioni lordi di ingaggio. Mentre per non cadere in minusvalenze dovrebbero vendere il centrocampista a 29 milioni di euro, cifra che attualmente nessuno sembra disposto a sborsare.



CHE CENTROCAMPO - Il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna è una seria possibilità. Si era parlato anche di Sampdoria ma a tal riguardo il calciatore è stato abbastanza netto nel lasciar trasparire le proprie preferenze. L’idea affascina tantissimo anche Giulini, pronto a fare qualche sacrifico pur di accontentare il calciatore nel riconoscimento del lauto ingaggio e costruire così una mediana con Nainggolan, Rog e Nandez. Domenica la squadra tornerà dalla Cina, nei giorni successivi si approfondiranno i dialoghi. La storia tra Nainggolan e la sua Cagliari potrebbe conoscere un nuovo capitolo.