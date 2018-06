Radja Nainggolan all’Inter, ormai ci siamo. L’accordo tra la società nerazzurra e la Roma è già stato raggiunto in settimana per una cifra totale di 38 milioni di euro, di cui 24 cash e 14 dati dal valore delle due contropartite, ovvero Nicolò Zaniolo e Davide Santon. A breve Nainggolan si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro: stasera è atteso a Milano, per poi sostenere già domani le visite mediche, come appreso da calciomercato.com. Sempre per domani sono previsti i controlli medici delle due contropartite, Zaniolo e Santon, che saranno a Villa Stuart prima di firmare il contratto con la Roma. Tutto definito sull’asse Inter-Roma, domani sarà giornata di visite mediche per i tre giocatori.