Contro il Sassuolo tradiscono anche Nainggolan e Icardi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri si siano salvati solo grazie agli interventi di Samir Handanovic.



“Con buona pace di Wanda Nara, Icardi è alla quarta partita di fila che non trova la porta. Nainggolan, a dispetto delle parole di Spalletti, è ancora l’ombra di se stesso. Nella mezzora in cui ha giocato, non ci sono azioni degne di nota. Che sia «l’uomo giusto» è ancora da dimostrare. Un passo falso per l’Inter, certo. E il fatto che il Sassuolo sia la sua bestia nera – dato che non la batte da dicembre del 2016 – è un alibi che regge fino a un certo punto. Se non altro, stavolta non ha subito gol dagli emiliani com’era successo nelle ultime 4 sfide. Ma il merito è tutto di Handanovic che con un mezzo miracolo ha tirato fuori dalla porta una zuccata di Boateng”.