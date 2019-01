Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv prima della sfida contro la Lazio in Coppa Italia: "Sicuramente c'è stata un po' di delusione dopo la sconfitta di Torino, ma oggi è la serata giusta per riscattarci. Potremmo raggiungere una semifinale. La partita è stata preparata come tutte le altre: la Lazio è una squadra tosta, sta facendo un buon campionato; noi dobbiamo dimostrarci all'altezza di passare il turno"