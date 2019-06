Conte pensa a un futuro senza Radja Nainggolan, ma trovare una sistemazione al centrocampista belga è tutt’altro che semplice, per ingaggio e costo al bilancio. La mediana nerazzurra, con gli arrivi (vicinissimi) di Barella e Sensi, conterà otto elementi, sei considerando le uscite quasi certe di Borja Valero e Joao Mario. Vecino, Gagliardini, Brozovic, Barella, Sensi e per l’appunto Nainggolan. Reparto completo, considerando anche il probabilissimo arrivo del giovane Agoumé, classe 2002 che Marotta e Ausilio hanno intenzione di aggregare al ritiro di Lugano col gruppo della prima squadra. Conte ne testerà le capacità, poi si capirà il da farsi. Insomma, ad oggi il centrocampo dell’Inter è numericamente idoneo, ma il tecnico salentino si aspetta l’ultimo sforzo da parte dei suoi uomini mercato, ovvero la cessione di Radja Nainggolan e il successivo innesto in rosa di un centrocampista di fisico e inserimento.



WORK IN PROGRESS - Su questo si lavora nella nuova sede in Viale della Liberazione, con i continui blitz di Antonio Conte, che partecipa in prima persona alle trattative di mercato, come accaduto ieri, quando in sede si sono ritrovati tutti i dirigenti nerazzurri insieme a Carnevali prima e Giuseppe Riso poi, per chiudere l’affare Sensi col Sassuolo. Trattativa conclusa con successo, ma per quanto riguarda il centrocampo il lavoro non è ancora da considerarsi finito, nonostante tutti siano consci delle difficoltà che si nascondono dietro alla volontà di cedere Radja Nainggolan, calciatore voluto da Spalletti e risultato decisivo per la qualificazione in Champions, che però lascia molti dubbi sull’adattabilità al metodo Conte.



COSTI A BILANCIO - Perplessità che spingono l’allenatore salentino a non volersi calare in contesti che alla lunga potrebbero prendere pieghe spiacevoli. Perché l’impulso di provarci c’è, la tentazione viaggia sotto pelle, un Ninja tirato a lucido e a totale disposizione di Conte diverrebbe un’arma impropria, ma il rischio è altissimo e l’ex ct non se la sente di correrlo. Anche perché le aspettative sono altissime (già 40 mila abbonamenti staccati) e l’ex Juventus vuole ridurre al minimo le incognite. Per questo motivo Nainggolan è sul mercato, a bilancio pesa circa 28 milioni di euro, ma l’Inter non scarta l’ipotesi di girarlo in prestito con obbligo di riscatto al prossimo anno, quando il costo a bilancio sarà inferiore. Rimane aperta anche la pista cinese, ma Nainggolan vorrebbe rimanere a Milano e per lui si preannuncia un’estate particolare, per certi versi simile a quella di Icardi.