Radja Nainggolan oggi riabbraccerà il mondo Inter, allenandosi agli ordini di Antonio Conte. Il belga, rientrato dal prestito al Cagliari, resta comunque sul mercato: come scrive il Corriere dello Sport, il Ninja non partirà di nuovo in prestito, i nerazzurri vogliono una cessione a titolo definitivo. Per venderlo in questa sessione Zhang chiede 15 milioni di euro, in alternativa, in prestito con obbligo di riscatto, è disposto ad arrivare a 10. Cagliari avvisato: se vuole Nainggolan, non lo avrà in prestito.