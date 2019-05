Secondo quanto riportato da Repubblica c'è un particolare elemento della rosa dell'Inter che si è prodigato in opera di mediazione fra Mauro Icardi e il resto dello spogliatoio per far rientrare l'ormai celebra "caso" che ha tenuto la punta lontana dai campi per circa due mesi. Radja Nainggolan, infatti, ha avuto un ruolo fondamentale per stemperare la tensione e agevolare il rientro in campo di Icardi.