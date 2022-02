Intervenuto su Twitch nel podcast di OCW Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, dipinge il suo ex compagno, Edin Dzeko, come l'attaccante più forte con cui abbia avuto il piacere di giocare.



"Immobile è un grandissimo attaccante anche se a me non piace perché preferisco i centravanti che fanno giocare bene la squadra, come Dzeko, che è il più forte con cui abbia giocato. Però Immobile alla Lazio, con Milinkovic e Luis Alberto, è il giusto incastro e può segnare 30 gol a stagione per altri 3 o 4 anni. Icardi? “Tre anni fa era uno degli attaccanti più forti del mondo perché era uno dei migliori finalizzatori. Oggi non gioca più e per questo motivo per giudicare i giocatori bisogna aspettare almeno cinque anni. Con lui all’Inter avevo un buon rapporto, solo che lui non si apriva molto”.