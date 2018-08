L’Inter è pronta a riabbracciare Radja Nainggolan. Fermo da diverse settimane per una distrazione al retto femorale della coscia sinistra, il belga è infatti rientrato oggi in gruppo.



IN GRUPPO - Travolto dalle polemiche per la nottata trascorsa in una discoteca di Bergamo, lo scorso venerdi, con l’ex re dei paparazzi Corona, il Ninja si è difeso, tramite Instagram, palesando il quotidiano lavoro portato avanti per rientrare dal problema muscolare (“A lavoro per essere pronto, tutto il resto sono caz***e”). E così è stato, stesso dal sabato mattina. Fino a oggi quando, per la prima volta, si è allenato con il gruppo. In mattinata individuale in palestra, Nainggolan ha svolto la prima parte dell’allenamento pomeridiano con il resto dei compagni, per poi proseguire con un programma personalizzato. Senza forzare, evitando qualsiasi pericolo ricadute, in maniera graduale. Ma con la ferrea determinazione che lo contraddistingue anche in campo.



CHI FUORI - Lo ha voluto, e ora lo sta aspettando: Spalletti sta studiando le mosse per l’esordio a San Siro contro il Torino, con la speranza di poter contare anche su Nainggolan. Possibile che il belga si sieda almeno in panchina, difficile invece vederlo impiegato dal 1’ minuto. Quantomeno con i granata. Ma il Ninja sta sempre meglio e, non appena avrà raggiunto la forma ottimale, diverrà un elemento cardine dell’orchestra nerazzurra. Costringendo lo stesso Spalletti a scelte non necessariamente scontate. Lasciare fuori questo Lautaro Martinez non è semplice, ma per far spazio all’ex Roma potrebbe essere una mossa obbligata. Cambiare modulo per far giocare entrambi o abbassare il classe '88 in mediana azzardi forse eccessivi. Al tecnico di Certaldo la soluzione dell'enigma.